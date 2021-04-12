توافد المصلين لأداء أول صلاة تراويح بالمرسي أبو العباس

تزينت مساجد الإسكندرية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان بالأضواء المبهجة وتعالت التواشيح الدينية في أجواء روحانية بعد انقطاع العام الماضي نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.توافد المصلون على مسجد المرسي أبو العباس لأداء شعائر صلاة التراويح ضمن الإجراءات الاحترازية التي شددت عليها وزارة الأوقاف، برعاية الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.وشملت ضوابط الصلاة ارتداء الكمامة اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، استمرار عدم فتح الأضرحة، استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح، مع استمرار تعليق الأنشطة الدعوية من الدروس والقوافل وحلقات التحفيظ وخلافه.شملت الضوابط ايضًا عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، والسماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية.