الأنبا فيلوباتير يترأس الاجتماع العام بكنيسة العذراء الفكرية

ترأس الأنبا فيلوباتير، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبو قرقاص، مساء الإثنين، الاجتماع العام الأسبوعي وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية المنيا.شارك بالحضور كهنة وشمامسة الكنيسة وعدد محدود من الأقباط، للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق والمعروف باسم الصوم الكبير والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.