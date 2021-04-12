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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الداخلية العراقي يشدد علي ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:05 م
عثمان الغانمي
عثمان الغانمي
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أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي اليوم الاثنين ضرورة تأمين الشريط الحدودي بالكامل.

وذكر مكتب الغانمي في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أن الأخير تفقد برفقة رئيس أركان الجيش، وقائد حرس الحدود، الشريط الحدودي ضمن قاطع الفرقة السادسة، كما زار مقر الفرقة العشرين في قضاء سنجار بمحافظة نينوي، لافتًا الى أن الغانمي أكد استمرارية العمل في تأمين الشريط الحدودي بشكل كامل، ومنع التسلل والتهريب الذي يفتك باقتصاد البلاد، فضلا عن منع تسلل العناصر الإرهابية وفق الاتفاقيات الدولية الخاصة بتأمين الحدود.

واجتمع الغانمي بحسب البيان: "بعدد من القيادات والضباط والمنتسبين ووجه بمجموعة من التوصيات التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

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