سحور أول يوم رمضان.. وصفة لتحضير «عجة السبانخ» في دقائق

تعد وجبة السحور من الوجبات الهامة، خلال شهر رمضان، فهى الوجبة التى تساهم فى مقاومة الجسم للجوع خلال 14 ساعة من الصيام.فى هذا التقرير نقدم وصفة " عجة السبانخ" لسحور صحى وغنى بالمعادن والفيتامينات التى يحتاجها الجسم للصمود خلال نهار رمضان.◄ المكونات:- بيض- زيت زيتون- بصل- حبة بطاطس- فلفل أحمر- سبانخ- جبنة موتزاريلا مبشورة- حليب- ماء- بودرة مرقة الدجاج◄ طريق التحضير:في مقلاة، يسخن زيت الزيتون ويحمّر البصل والبطاطس حتى يصبحان باللون الذهبي، ويضاف الفلفل، ثم يطهى السبانخ حتى يصبح طريًا.يمزج البيض مع الحليب ويضاف الفلفل الأسود ويخفق المزيج جيدًا حتى يتضاعف حجمه، ثم يفتت مكعبان من مرقة دجاج.يسكب مزيج البيض على الخضروات ويقلى لمدة 5 دقائق على درجة حرارة منخفضة، ثم يقلب ويترك على النار لمدة 5 دقائق أخرى حتى ينضج، وبعد ذلك يضاف الجبنة على الوجه.