«صفاء عسل» قائمًا بأعمال رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بطب أسنان طنطا

أصدر الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، اليوم، قرارًا بتكليف الدكتورة صفاء السيد على عسل، الأستاذ بقسم الاستعاضة الصناعية للأسنان بكلية طب الأسنان للقيام بأعمال رئيس مجلس قسم الاستعاضة الصناعية للأسنان بالكلية.حصلت الدكتورة صفاء عسل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان 1989، وامتياز بكلية طب أسنان طنطا 1990، طبيب مقيم بالكلية عام 1991، مدرس مساعد بقسم الاستعاضة 1994، مدرس بقسم الاستعاضة 1999، وتدرجت فى الوظائف العلمية حتى حصلت على درجة الأستاذية بقسم الاستعاضة 2017.