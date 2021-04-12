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الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غرق 34 مهاجرًا بانقلاب قارب قبالة جيبوتي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، إن 34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم غرقًا عندما انقلب قارب كان يقل مهاجرين من اليمن قبالة ساحل جيبوتي.

وأضافت المنظمة في صفحتها على تويتر أن من المعتقد أن القارب الذي كان يديره مهربو بشر، كان يحمل 60 راكبًا، دون أن تقدم تفاصيل أخرى بما في ذلك متى وقع الحادث.

وأصبحت حوادث الغرق شائعة في المياه قبالة ساحل جيبوتي، وعادة ما يكون ضحاياها من المهاجرين من إثيوبيا أو الصومال الذين يحاولون الهروب من الفقر والحرب في بلادهم من خلال العثور على فرصة عمل في السعودية أو الإمارات.

وبين الضحايا مهاجرون تقطعت بهم السبل في اليمن بعد إخفاقهم في العبور إلى السعودية، بسبب قيود فيروس كورونا في بعض الأحيان، وغرقوا عند عودتهم.

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