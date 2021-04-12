غرق 34 مهاجرًا بانقلاب قارب قبالة جيبوتي

قالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الإثنين، إن 34 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم غرقًا عندما انقلب قارب كان يقل مهاجرين من اليمن قبالة ساحل جيبوتي.وأضافت المنظمة في صفحتها على تويتر أن من المعتقد أن القارب الذي كان يديره مهربو بشر، كان يحمل 60 راكبًا، دون أن تقدم تفاصيل أخرى بما في ذلك متى وقع الحادث.وأصبحت حوادث الغرق شائعة في المياه قبالة ساحل جيبوتي، وعادة ما يكون ضحاياها من المهاجرين من إثيوبيا أو الصومال الذين يحاولون الهروب من الفقر والحرب في بلادهم من خلال العثور على فرصة عمل في السعودية أو الإمارات.وبين الضحايا مهاجرون تقطعت بهم السبل في اليمن بعد إخفاقهم في العبور إلى السعودية، بسبب قيود فيروس كورونا في بعض الأحيان، وغرقوا عند عودتهم.