غدًا.. أول أيام شهر رمضان في فلسطين والأردن

أعلنت الهيئات الشرعية في فلسطين والأردن أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية.وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء الاثنين "إن يوم غد الثلاثاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك"، موضحا أنه خلال الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك فقد ثبت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه، يكون يوم غدٍ الثلاثاء الـ13 من أبريل هو الأول من شهر رمضان المبارك.كما أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن يوم غد الموافق 13 أبريل 2021م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.وقال الخصاونة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن دائرة الإفتاء قامت ممثلة بلجانها الشرعية والعلمية وبالتعاون مع الدوائر المختصة برصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ"، موضحا أن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية اجتمع بعد أن اطلع المجلس على نتائج التحري لتولد هلال رمضان المبارك وتتبع حركاته ومنازله، وثبت لدى المجلس أن يوم غد الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.