الكمامات أولا.. شعار المصلين بمسجد النور في أول صلاة تراويح (صور)

استقبل مسجد النور بمنطقة العباسية بالقاهرة العديد من المصليين لتأدية صلاة التراويح في أولي ليالي الشهر الكريم، والتزام المصليين الوافدين على المسجد بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم بجانب الحرص على اصطحاب سجادة صلاة مع كل شخص.واستقبل مسجد عمرو بن العاص اليوم الاثنين، المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم.وتعود المساجد في مصر لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت أبوابها في العام الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وتم فرض إجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدى زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول المساجد.