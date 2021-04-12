بدء صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص (فيديو)

بدأت منذ قليل صلاة التراويح في مسجد عمرو بن العاص عقب الانتهاء من العشاء وسط إجراءات احترازية مكثفة، والتزم المواطنون بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات التباعد الاجتماعي الآمنة واستخدام أدوات التعقيم.واستقبل مسجد عمرو بن العاص اليوم، المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم.