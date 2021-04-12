غدًا.. أول أيام شهر رمضان في 5 دول عربية

أعلنت الهيئات الشرعية في البحرين والإمارات والكويت وفلسطين واليمن عن أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية، وذلك بعد ثبوت الرؤية الشرعية.ففي الكويت، أعلنت ھیئة الرؤیة الشرعیة الكویتیة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن أن غدًا الثلاثاء ھو أول أیام شھر رمضان المبارك لعام 1442 ھجریة، وذلك بعد ثبوت رؤیتھا للھلال.وأوضحت الوكالة أن البیان ألقاه رئیس المجلس الأعلى للقضاء رئیس ھیئة الرؤیة الشرعیة المستشار أحمد العجیل عقب اجتماع الهيئة مساء الیوم الإثنین؛ التماسًا لرؤیة ھلال شھر رمضان المبارك.وقال «العجیل»: "اجتمعت ھیئة الرؤیة الشرعیة مساء الیوم وقد ثبت لدى الھیئة رؤیة الھلال ھذه اللیلة، وعلیه فإن یوم غد الثلاثاء ھو أول أیام شھر رمضان المبارك لعام 1442 ھجریة".وفي مملكة البحرين، أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية البحريني، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، عن أن يوم غدٍ الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك، موضحًا أن هيئة الرؤية الشرعية اجتمعت اليوم وقررت أن يكون يوم غدٍ الموافق 13 أبريل 2021 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.وهنأ المجلس العالم العربي والإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يهل هذا الشهر المبارك على جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصلاح، وأن يوحد صفوفهم.كما أعلنت اللجنة الإماراتية المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك، برئاسة وزير العدل الإماراتي سلطان بن سعيد البادي الظاهري، أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال وزير العدل الإماراتي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، إنه "بعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي أجرتها مع الدول المجاورة فقد ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، ​وعليه فإن يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021 هو غرة شهر رمضان المبارك".وفي اليمن، أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد، في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم، عن أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرية.وقالت الوزارة إنه: "بناءً على إفادة لجنة الأهلة بالعاصمة المؤقتة عدن ومحافظة الحديدة بتعذر رؤية هلال رمضان يوم أمس الأحد 11 أبريل 2021، فقد كان يوم الإثنين 12 من أبريل هو المكمل لشهر شعبان ولثبوت رؤية الهلال في هذا اليوم في العديد من الدول الإسلامية التي تشترك مع اليمن في مطالع الهلال ورؤيته، فإن وزارة الأوقاف والإرشاد تعلن عن أن غدًا الثلاثاء 13 أبريل هو الأول من شهر رمضان المبارك".