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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سنتيا خليفة تهنئ جمهورها بمناسبة شهر رمضان (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:06 م
سنتيا خليفة
سنتيا خليفة
حسين الجندي
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هنأت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، وظهرت سينتيا خلال فيديو لها، قالت خلاله: جمهوري العزيز فى كل مكان كل عام وانتم بخير ورمضان كريم واستنونى السنة دى، نادين في حرب اهليه، ومايا في ضد الكسر".

كما انها لازالت في مصر لاستئناف، تصوير مشاهدها، حيث تظهر خلال رمضان المقبل في شخصتيتن ودورين مختلفين شكلا ومضمونا.

و تشارك سينيتا خلال أحداث مسلسل حرب أهلية مع النجمة يسرا وتجسد خلاله شخصية" نادين "، كما تصور ايضا في توقيت متزامن مشاهدها في مسلسل ضد الكسر أمام النجمة نيللى كريم وتسجد خلاله شخصية "مايا ".

وجدير بالذكر انه يعرض حاليا لسنتيا مسلسل وادي الجن والذي يعرض علي احد المنصات الالكترونيه ومسلسل نمره اتنين والذي لاقي نجاحا كبيرا.

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من انتاج شركة العدل جروب تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم.

فيما يلعب بطولة مسلسل حرب أهلية يسرا وباسل خياط وجميلة عوض، وعدد كبير من الفنانين، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج العدل جروب.

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