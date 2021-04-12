مطران الأسقفية يهنئ الرئيس وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان

أرسل الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، والشيخ محمد مختار وزير الأوقاف، والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية السابق.جاء فى نص رسالته: خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك راجين لكم وافر الخير واليمن والبركات.وقال منير: ندعو الله سويًا فى هذا الشهر المبارك الذى يأتي بالتزامن مع أصوام الكنيسة أن يوقف انتشار وباء كورونا، حفظ الله مصر وشعبها فى أمان.