«رجال الأعمال» تضع مقترحات للنهوض بالقطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة

قال المهندس حامد الشيتي عضو جمعية رجال الاعمال المصريين، إن الجمعية وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة بجامعة عين شمس للعمل على النهوض بقطاع الزراعة في مصر خلال الفترة المقبلة.وأكد الشيتي، أن كلية الزراعة بجامعة عين شمس لديها نخبة متميزة من أساتذة الري والمبيدات، مقترحًا ضرورة الاستعانة بخبراتهم والإعتماد عليهم في تطوير القطاع الزراعي، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من الدراسات والأبحاث بالكلية حول المبيدات والمتبقيات.وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه من الممكن الاستعانة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمات الاتحاد الأوروبي في مشاريع الملوحة والتربة للنهوض بالقطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة.