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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى اجتماع المجلس الأعلى للدراسات العليا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:57 م
الدكتور كمال عكاشة
الدكتور كمال عكاشة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم، في اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أشار نائب رئيس جامعة طنطا، إلى أن المجلس ناقش العديد من الموضوعات على رأسها ضرورة التزام الجامعات بقبول من تنطبق عليهم الشروط من الطلاب الوافدين للقيد والتسجيل بالدراسات العليا وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية للكليات التى تسمح بقيد الطلاب مرة واحدة فقط خلال العام الدراسى لتكون مرتين بنفس العام مع بداية كل فصل دراسى، وإعادة النظر فى اللوائح الدراسية التى تنص على ضرورة حضور الطلاب بنسبة 75% من المحاضرات داخل الحرم الجامعى كشرط أساسى لدخول الامتحان، وإمكانية تحقيق هذه النسبة من خلال التعليم عن بعد والمنصات الإلكترونية وفقًا لنظام التعليم الهجين.

وأكد الدكتور كمال عكاشة، على ضرورة تعظيم الاستفادة من مجالات التحول الرقمى الحديثة فى الارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعة.

يذكر أن الدكتور كمال عكاشة أحد أعضاء لجنة النظر فى المعوقات التى تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

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