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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأدوية الأوروبية» في روسيا لتقييم لقاح «سبوتنيك»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:55 م
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
وكالات
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ذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم الإثنين، أن خبراء من وكالة الأدوية الأوروبية يزورون موسكو لتقييم لقاح "سبوتنيك في" المضاد لمرض كوفيد- 19.

وقام ممثلو الوكالة التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها والتي أطلقت "مراجعة مستمرة " للقاح روسي الصنع في أوائل مارس الماضي، حتى الآن بزيارة عيادتين في موسكو حيث يتم رعاية المرضى خلال المرحلة
الثالثة من تجارب اللقاح المهمة للغاية.

وذكرت وكالة أنباء انترفاكس نقلا عن مصادر لم تسمها أن الخبراء تحدثوا مع الطاقم الطبي في العيادات. كما ورد أنه من المقرر القيام بزيارات لمواقع الإنتاج.

والرحلة إلى روسيا هي جزء من عملية تقوم بها وكالة الأدوية الأوروبية لتقييم فعالية اللقاح. وبموجب إجراءات "المراجعة المستمرة "، يتم فحص نتائج التجارب، حتى لو لم تكن جميع البيانات متاحة بعد، وحتى لو لم يتم تقديم أي طلب للموافقة حتى الآن.

ولم تتضح المدة الزمنية التي سوف تستغرقها عملية الموافقة، على الرغم من أن وكالة الأدوية الأوروبية لم تصرح باستخدامه، إلا أن المجر العضو في الاتحاد الأوروبي اتخذت خطوة استباقية ومنحت إذن الاستخدام الطارئ للقاح سبوتنيك في.

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