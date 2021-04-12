9789 إصابة جديدة بكورونا و358 وفاة في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الإثنين، عن تراجع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا تزال الوفيات اليومية مرتفعة، حيث تم تسجيل 358 حالة وفاة جديدة، و9789 إصابة.وأشارت الوزارة- وفقًا لوكالة (أكي) الإيطالية- إلى أنه بذلك بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 114 ألفًا و612 حالة، وإجمالي المصابين بالوباء منذ بداية تفشيه (مجموع الحالات الإيجابية النشطة والوفيات وحالات الشفاء) 3 ملايين و779 ألفًا و594 حالة.وسجلت الوزارة شفاء 18 ألفًا و10 حالات من الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ الإجمالي 3 ملايين و140 ألفًا و565 حالة.