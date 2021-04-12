إيران تعلق تعاونها مع دول الاتحاد الأوروبي ردًا على العقوبات

أعلنت إيران، مساء الإثنين، عن تعليق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الناتج من هذا الحوار.وأورد بيان لوزارة الخارجية الإيرانية أن هذا الإجراء اتخذ ردًا على إعلان الاتحاد الأوروبي في وقت سابق فرض عقوبات جديدة على 8 مسئولين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 في إيران، موضحًا أن تعليق التعاون يشمل خصوصًا الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات واللاجئين.