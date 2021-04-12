روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا بسبب كورونا

قالت تاتيانا جوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، اليوم الإثنين، إن روسيا قررت تقييد الرحلات الجوية من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل حتى أول يونيو بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأضافت أن بعض الرحلات الجوية، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى إسطنبول، ستظل سارية.وقررت روسيا أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تنزانيا من 15 أبريل حتى أول يونيو.