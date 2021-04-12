فتح مسجد عمرو بن العاص لأداء صلاة التراويح (صور)

فتح مسجد عمرو بن العاص أبوابه منذ قليل، تزامنًا مع أذان صلاة العشاء لاستقبال المصلين، وتوافد العديد من المواطنين على المسجد لتأدية صلاة التراويح، وسط التزم الجميع بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة بين بعضهم.واستقبل مسجد عمرو بن العاص اليوم، المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم.