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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

قبل عرضه.. تفاصيل أول 6 دقائق من مسلسل «لعبة نيوتن» (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:25 م
لعبة نيوتن
لعبة نيوتن
حسين الجندي
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كشفت شركة Media Hub – سعدي جوهر حصريًا على صفحتها الرسمية بفيسبوك أول 6 دقائق من مسلسلها لعبة نيوتن للمخرج تامر محسن، والذي تنافس به في دراما رمضان 2021، وذلك قبل عرض حلقته الأولى بـ 5 ساعات تقريبًا، والتي تُعرض استثنائيًا على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويستعرض الفيديو حالة من التوتر تبدو عليها هنا (منى زكي) أثناء محاولتها دخول الولايات المتحدة الأميركية، بينما يتابعها هاتفيًا من مصر حازم (محمد ممدوح) وهو في شدة القلق، يمر الوقت بصعوبة وتتمكن هنا من إنهاء جميع إجراءات الدخول، وقبل خروجها من البوابات ينادي عليها أمن المطار في حزم لتتصلّب مكانها وهي تستنجد بحازم.

ويتتبع مسلسل لعبة نيوتن رحلة حازم وهنا اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما على الأراضي الأمريكية، ولكن تتعقد المغامرة شيئًا فشيئًا وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان!، وقد تم تصوير أحداث المسلسل ما بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية الأصلية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

ويتصدر بطولة مسلسل لعبة نيوتن النجوم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأميركي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

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