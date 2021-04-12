حريق يلتهم مصنع حلويات في الدقهلية

شب حريق هائل بمصنع حلويات تابع لشركة «بسنديله» بمركز بلقاس في الدقهلية، اليوم الإثنين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بمصنع حلويات في شركة «بسنديله» ببلقاس.وانتقلت 10 سيارات إطفاء وقوات الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده ونجم عن ذلك احتراق المصنع فيما لم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.