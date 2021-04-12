السفير السعودي يهنئ الرئيس السيسي بحلول رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 08:10 م
نيفين أشرفطباعة
هنأ سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وكتب «نقلي» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442، أتقدم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وشعب الشقيقة مصر بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وذلك أصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية، وكل المواطنين السعوديين في مصر، مقرونة بأطيب الأمنيات».
وكتب «نقلي» في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «بمناسبة شهر رمضان المبارك 1442، أتقدم لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وشعب الشقيقة مصر بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وذلك أصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية، وكل المواطنين السعوديين في مصر، مقرونة بأطيب الأمنيات».