فيينا والنمسا السفلى تقرران تمديد الإغلاق العام لـ2 مايو

قررت كل من العاصمة النمساوية فيينا وولاية النمسا السفلى اليوم الإثنين تمديد حالة الإغلاق العام بسبب جائحة كورونا حتى 2 مايو المقبل.أعلن ذلك ميخائيل لودفيج حاكم فيينا في مؤتمر صحفي اليوم، وقال إن جميع المحال التجارية ومقدمي الخدمات سوف يستمرون في الإغلاق الطويل، مشيرا إلى البدء بفتح المدارس مع البقاء في التعلم عن بعد حتى 25 أبريل الجاري.وأشار لودفيج إلى أنه تم التوصل لهذا القرار بعد التشاور مع الأطباء والأحزاب لمناقشة الوضع في المستشفيات، لافتا إلى أنه في فيينا ارتفع عدد مرضى العناية المركزة على وجه الخصوص مؤخرا إلى مستوى كبير ويوجد حاليا ما يقرب من 250 مريضا.وأكد أنه بالنظر إلى الوضع في المستشفيات لا يوجد خيار آخر حيث يتسبب الفيروس المتغير في مشاكل للنظام الصحي بسبب الطفرة البريطانية كما زادت الإصابات بين شريحة المرضى الأصغر سنا.وذكر لودفيج أن الزيادة في مرضى العناية المركزة تبلغ ما بين شخصين وخمسة أشخاص يوميا.ومن جانبها، قررت يوهانا ميكل لايتنر حاكمة ولاية النمسا السفلى الانضمام إلى فيينا في قرار تمديد الإغلاق العام حتى 2 مايو المقبل.