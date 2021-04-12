رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اليمني يستعيد مواقع استراتيجية بمأرب

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:38 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
ا ش ا
طباعة
استعادت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم الإثنين، مواقع مهمة في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب، وسط معارك مستمرة وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وأوضح الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية شنوا هجوما عنيفا تمكنوا خلاله من استعادة مواقع مهمة في منطقة المشجح كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي وتستخدمها لقصف الأحياء السكنية ومخيمات النازحين، ما أسفر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر عربتين و3 أطقم كانت في طريقها إلى الجبهة.. فيما استهدف بغارات أخرى تعزيزات الميليشيا في خطوط الإمداد الخلفية وكبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

خاص| «تعرضت لمضايقات».. أقوال إمام عاشور عن هجومه على الأهلى

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
المزيد

الثقافة

اختتام فعاليات الملتقى الأول للقصة القصيرة في رحاب المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح

هكذا روى المؤرخون تاريخًا خرافيًا لمصر

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر