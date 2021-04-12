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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: تزايد إصابات كورونا للأسبوع السابع

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:37 م
تادروس أدهانوم
تادروس أدهانوم
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قال الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن العالم يشهد الآن الأسبوع السابع على التوالي من الحالات المتزايدة لإصابات فيروس كورونا والرابع على التوالي بالنسبة لتزايد أعداد الوفيات، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضي كان الرابع من حيث تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة في أسبوع واحد منذ بدء انتشار الفيروس.

وأضاف تادروس - في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الإثنين بمقر المنظمة في جنيف - أن العديد من البلدان في آسيا والشرق الأوسط شهدت زيادات كبيرة في عدد حالات الإصابة، على الرغم من إعطاء أكثر من 780 مليون جرعة من اللقاح على مستوى العالم، مشيرا إلى أن اللقاحات أداة حيوية وقوية إلا أنها أيضا ليست الأداة الوحيدة لمواجهة الفيروس.

وشدد مدير عام المنظمة الدولية على أن مرض كورونا ليس مجرد إنفلونزا، محذرا من أن هناك شبابا أصحاء ماتوا بسسب الإصابة بكورونا، كما أنه لم يفهم بعد تماما العواقب طويلة المدى للعدوى على الناجين.

وأكد تادروس أن الارتباك وعدم اتباع تدابير الصحة العامة وتطبيقها يؤدي إلى انتقال العدوى، منوها بأن العديد من البلدان حول العالم أثبتت إمكانية إيقاف الفيروس واحتوائه من خلال تدابير الصحة العامة المثبتة وأنظمة قوية تستجيب بسرعة وثبات ونتيجة لذلك فإن هذه البلدان سيطرت على الفيروس وأصبح بإمكان شعوبها الآن الاستمتاع بالأحداث الرياضية والحفلات والمطاعم ورؤية أسرهم وأصدقائهم بأمان.

وأوضح مدير عام منظمة الصحة أن المنظمة لا تريد عمليات الإغلاق التي لا نهاية لها ولكن تريد أن ترى المجتمعات والاقتصادات تنفتح ويستأنف السفر والتجارة، محذرا في الوقت نفسه من خطورة الفيروس خاصة أن العديد من الأشخاص الذين عانوا من مرض خفيف افادوا بوجود أعراض تتضمن التعب والضعف وضباب الدماغ والدوخة والرعشة والأرق والاكتئاب والقلق وآلام المفاصل وضيق الصدر وغير ذلك وهي أعراض طويلة الأمد بسبب كورونا.

واختتم تادروس تصريحاته قائلا إن وباء كورونا لايزال بعيد المنال ولكن هناك أسبابا للتفاؤل منها انخفاض حالات الإصابة والوفيات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، وهو ما يؤكد أنه يمكن إيقاف هذا الفيروس ومتغيراته من خلال تضافر الجهود لتطبيق تدابير الصحة العامة جنبا إلى جنب مع التطعيم العادل حتى يمكن السيطرة على الوباء في غضون أشهر.

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