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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قرية «أتميدة» بالدقهلية تتزين لاستقبال شهر رمضان (فيديو)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:36 م
قرية أتميدة بالدقهلية
قرية أتميدة بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أضواء وألوان تعلو الجميع تنطلق منها بهجة وسرور لقدوم شهر رمضان، حيث زينت مداخل ومخارج المنازل بمحافظة الدقهلية معلنة موسم الاحتفال بشهر كريم تنتظره العائلات كل عام.

ولجأ أهالى قرية أتميدة بمركز ميت غمر إلى زينة رمضان تعبيرا عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان حيث تم تعليق الزينات والأنوار المبهجة التى تملئ القرية بهجة وسرور.

وقال عبدالله الخولى أحد أهالى قرية أتميدة، إنهم يزينون شوارع القرية منذ عام ١٩٩٦، مشيرا إلى أن فكرة هذا العام تعتبر جديدة كونها تعتمد على الألوان المبهجة.

وأضاف الدكتور علي أبو جبل مدير الوحدة البيطرية، أنه بمساندة شباب القرية بيتم عمل الزينة كل عام


وتابع محمد علي من سكان شارع الشهيد أحمد عبدالله الخولي بقرية أتميدة: "احنا كل سنة بنعمل الزينة لكن السنه دي طورناها وكان رد فعل الناس ايجابى لدرجة ان فى ناس بيزورونا من قرى تانية عشان يتصوروا".

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