خادم الحرمين يدعو المسلمين لنبذ الخلافات وتحكيم لغة العقل

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، المسلمين إلى نبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.وقال خادم الحرمين- في كلمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "نجحت جهود السعودية الكبيرة في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.. ونأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقدم للحصول على اللقاح".وأضاف: "نعتز بإجراءات المملكة والتقنيات الحديثة المُتخَذَة لسلامة قاصدي الحرمين.. ونشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء".