غدا.. هالة صدقي ضيفة أولى حلقات «شيخ الحارة والجريئة»

تحل هالة صدقي ضيفة أولى حلقات "شيخ الحارة والجريئة" مع إيناس الدغيدي، يذاع في تمام الساعة ٦.٢٥ مساء على شاشة القاهرة والناس.وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة إيناس الدغيدي لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.يأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج "شيخ الحارة" الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة بسمة وهبة عبر فضائية القاهرة والناس وحقق نجاحا كبيرًا في كل مواسمه التي أذيعت خلال الشهر الكريم.