باكستان تدعو لوضع استراتيجية مشتركة لضمان توفير لقاح كورونا للجميع

دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، المجتمع الدولي إلى وضع استراتيجية مشتركة لضمان الوصول والتوزيع العادل للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للجميع وفي أسرع وقت ممكن.ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية عن خان قوله- في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، والذي عُقد اليوم الإثنين، تحت رئاسة باكستان بصفتها رئيس المجلس- "إن الحكومة الباكستانية احتوت الموجتين الأولى والثانية من الفيروس عبر الاستراتيجية الفعالة بالتركيز على الشرائح الفقيرة والشعب، بهدف الحفاظ على التوازن بين إنقاذ الحياة وسبل العيش".وأشار إلى أن بلاده تواجه الموجة الثالثة من الفيروس، معربا عن أمله في أن تهزم حكومته هذه الموجة أيضًا، مشددا على ضرورة تكثيف إنتاج اللقاح والتنازل عن قيود براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا.ونوه بأن هذا المنتدى يوفر فرصة مهمة لاتخاذ قرارات بشأن طرق حشد الأموال التي تحتاجها البلدان النامية للتعافي من الركود الناجم عن فيروس كورونا، واستعادتها على طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.