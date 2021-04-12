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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقبرة الطفلة «ريماس» بالدقهلية تتزين بفانوس رمضان (صور)

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:29 م
مقبرة الطفلة ريماس
مقبرة الطفلة ريماس بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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حرصت أسرة الطفلة "ريماس محمد جلال عبد الرازق" ابنة منطقة منشية السيد محمود بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية ذات الـ8 سنوات والتى لقيت مصرعها على يد حداد، بعد فشله في اغتصابها، على تزيين مقبرتها قبل ساعات من أول يوم من شهر رمضان المبارك.

فيما قام أفراد الأسرة بتزيين الشارع الذى به مقبرة ابنتهم بزينة رمضان، كما أعادوا طلاء واجهة المقبرة باللون الأخضر ووضع زينة رمضان وفانوس عليها.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا الأسبوع الماضى من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دكرنس، من "محمد جلال" سائق، مقيم بدائرة المركز بخروج كريمته "ريماس" 8 سنوات لشراء بعض الاحتياجات وعدم عودتها.

وكلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام ووحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم عصام القشلان، رئيس المباحث، وجرى تحديد أحد الأشخاص لقيامه باصطحاب الفتاة إلى منزله، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه بمسكنه وعُثر خلال الضبط على جثة الطفلة مقتولة في سلم العقار محل سكنه، وبها طعنات، خدوش، كدمات.

فيما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة بارتكابه الواقعة قائلا: "إنه شاهد المجني عليها تسير في الشارع في تمام التاسعة صباحا، إلا أنه قام بمناداتها وطلب منها اصطحابه لشراء بعض الحلوى حتى استدرجها إلى شقته".

وأضاف أن فور دخوله الشقة قام بمحاولة لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها اكتشفت أمره وتنبهت لفعلته فقاومته، فحاول جذبها مرة أخرى إلا أنها بدأت في الصراخ فسدد لها طعنات ثلاث بأنحاء متفرقة من الجسم حتى غرقت في دمائها، ولامست تلك الدماء ملابسة فقام بإخفائها بالسلم والتفكير في طريقة للتخلص من الجثة إلى أن الواقعة اكتشفت قبل تنفيذه لذلك.

كما كشف التقرير المبدئي لمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة عدم وجود ثمة أظاهر تعدي جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة، وذلك نتيجة قيام المتهم بمحاولة التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره بعد ان قام باستدراجها لسلم أحد العقارات ومحاولة التعدي عليها جنسيا وصراخها.

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