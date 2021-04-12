تعقيم ساحة صلاة مسجد عمرو بن العاص ووضع علامات تباعد بين المصلين

حرص القائمين على مسجد عمرو بن العاص على وضع علامات تباعد اجتماعي بين المصليين وتعقيم ساحة المسجد حرصا على سلامة المصلين والتزام بقرارات وزارة الأوقاف ولمنع تفشي فيروس كورونا.واستقبل مسجد عمرو بن العاص اليوم المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم.وتعود المساجد في مصر إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت أبوابها في العام الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، وفرضت إجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدي زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول المساجد.