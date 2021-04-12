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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في لبنان لـ497854

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:37 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) إلى 497854 حالة، بعد تسجيل 1008 حالات جديدة خلال ال24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إنها سجلت 42 حالة وفاة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6703 حالات وفاة.

وأشارت أيضا إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 408659 حالة شفاء، فيما بلغ مجموع الفحوصات التي أجريت خلال ال24 ساعة الماضية 8756 فحصا.

وتواصل وزارة الصحة حملة التطعيم في مراكز طبية توزعت على كل المناطق اللبنانية، وبدأت بالطواقم الطبية والفئات العمرية الكبيرة، على أن تشمل معظم المواطنين اللبنانيين في الفترات المقبلة.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان عن تمديد حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) حتى آخر شهر سبتمبر المقبل.

وكانت (غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث) قررت منع الخروج والولوج إلى الشوارع اعتبارا من اليوم ولمدة شهر من الساعة التاسعة والنصف مساء حتى الخامسة فجرًا من كل يوم، كما قررت منع إقامة الولائم والخيم والإفطارات الرمضانية، مع السماح للهيئات والجمعيات الخيرية بتوزيع الطعام بعد الاستحصال على إذن من وزارة الداخلية.

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