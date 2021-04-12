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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يكرم طلاب المراكز الأولى بمسابقة ريادة الأعمال

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:26 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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كرم الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور الرفاعى مبارك نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة رالى لريادة الأعمال، والتى نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى الفترة من يوم 27 حتى 29 من الشهر الماضى بمدينة شرم الشيخ.

أكد الدكتور محمود زكى، دعم إدارة الجامعة لجميع الطلاب فى مختلف المجالات وتذليل كافة العقبات لمشاركتهم في مختلف المحافل عربيًا ودوليا.

ضم التكريم علا على فتح الله صالح، ومحمد جابر غمرى على رضوان، بالفرقة الرابعة قسم الكيمياء الحيوية الخاصة بكلية العلوم، الفائزين بالمركز الأول، ومحمد عصام الدين الزيات بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلة والفائز بالمركز الثاني.

‏كما تم تكريم لجنة التحكيم والتي ضمت ‏الدكتور مجدي وكوك ‏منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد طه ‏الأستاذ بكلية التربية، والدكتور بسام باروما الأستاذ بكلية التجارة.، ‏بحضور محمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

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