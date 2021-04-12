المُستنير.. شوقى علام: الالتزام بتدابير الدولة ضد «كورونا» واجب شرعى يُثاب عليه الإنسان

■ بداية.. ما أبرز استعدادات دار الإفتاء لشهر رمضان المبارك فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى يفرضها استمرار جائحة «كورونا» للعام الثانى على التوالى؟

■ تحتل منصاتكم الإعلامية دورًا كبيرًا فى تنفيذ هذه الأنشطة.. هل لك أن تحدثنا عنها بمزيد من التفصيل؟

■ كيف يحافظ المسلم على طاعته وعبادته والتزامه بروحانيات الشهر المبارك فى ظل التدابير التى اتخذتها الدولة تجاه إقامة بعض الشعائر الرمضانية بسبب «كورونا»؟

■ هل خروج المسلم عن تعليمات «ولاة الأمر» لمواجهة أزمة «كورونا» يعتبر مخالفًا للشرع؟

■ إذا لزم الصائم بيته طوال الشهر الكريم، مع عدم الذهاب إلى المسجد وإقامة الصلوات فى البيت، هل ينتقص هذا من أجره؟

■ ماذا عن الخطط المستقبلية لدار الإفتاء؟ وما الذى تم إنجازه فى المشروعات التى أعلنتم عنها قبل شهور؟

■ هل يوجد فى هذه الخطة عنصر خاص بالتوسع فى المحافظات خلال الفترة المقبلة؟

■ فى ظل أزمة «كورونا»، ما أبرز القضايا المجتمعية التى كانت تحملها طاولة دار الإفتاء؟ وهل تغيرت الملفات بعد الجائحة وتبعاتها؟

■ قنوات «الإخوان» تروج لمجموعة أكاذيب للتشكيك فى جهود المؤسسات الدينية تجاه تجديد الخطاب الدينى، فما الذى توصلتم له فى هذا الملف؟

■ وافق البرلمان على تعديلات تشريعية تقضى بتشديد العقوبة على كل من يُجرى ختانًا لأنثى.. كيف ترى فضيلتكم ذلك؟

■ تم التجديد مؤخرًا لفضيلتكم بقرار من رئيس الجمهورية، ما يثبت ثقة الدولة فى الجهود التى قدمتها الدار خلال فترة الـ٨ سنوات التى قضيتموها فى قيادة دار الإفتاء، فما رؤيتك لهذا التجديد؟ وهل هناك تخوف من الفترة المقبلة؟

شدد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، على أن الدولة لا تُضيِّق على الناس فى أداء الشعائر الدينية خلال رمضان، لكنها تضع ضوابط وإجراءات احترازية من شأنها الحفاظ على أرواح الناس وصحتها، فى ظل ما نمر به من جائحة فيروس «كورونا المستجد» التى أرَّقت العالم أجمع.وقال «علام»، فى حواره مع «الدستور»، إن قرارات الدولة بشأن بعض الشعائر الرمضانية مثل صلاة التراويح وموائد الرحمن وغيرهما تأتى فى إطار «حفظ النفس»، الذى قدمته الشريعة الإسلامية عن أداء الشعائر الجماعية.كما تحدث عن أبرز الأنشطة والفعاليات والخدمات التى ستجريها وتقدمها دار الإفتاء للمواطنين خلال شهر رمضان، والتى ستشهد استخدامًا مكثفًا للمنصات الإعلامية الخاصة بالدار، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى.- كعادتها وضعت دار الإفتاء خطة مسبقة لتنفيذ أنشطتها فى شهر رمضان المبارك، فى ظل ما نمر به من تحديات بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، للعام الثانى على التوالى، مستفيدين بما واجهناه خلال رمضان الماضى فى تطوير آليات تنفيذ هذه الأنشطة، من أجل تقديم كل خدمات الدار بسهولة ويسر إلى الناس فى كل مكان.وفى هذا الإطار، ستطلق «الإفتاء» حزمة من «الخدمات الشرعية» التى تتيح تسهيل التواصل بين المفتى والمستفتى، على رأسها خدمة «البث المباشر» على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، بشكل يومى، لتلقى أسئلة الصائمين، إلى جانب تقديم «وجبة إيمانية» مكثفة تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات، على الصفحة ذاتها، بما يتضمنه هذا من فتاوى وأحكام وآداب وأخلاقيات الصوم.كما خصصت الدار خطًا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًا للرد على أسئلة المستفتين فى كل مكان، كما هو الأمر على الصفحة الرسمية فى «فيسبوك»، إلى جانب إتاحة كتاب «الصيام»، ومطوية «دليل الصائم»، اللذين يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، فالكتاب يتعرض إلى فضائل الشهر الكريم والصوم، وأركانه ومبطلاته، ويحتوى على كل الفتاوى التى وردت إلى الدار فى الفترة السابقة عن الصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر والعيد وغيرها، فيما تحتوى المطوية على كل هذه التفاصيل لكن بأسلوب مختصر.وإلى جانب هذه الأنشطة، سأظهر فى لقاء يومى على فضائية «صدى البلد»، من خلال برنامج «كتب عليكم الصيام»، الذى سيذاع طوال الشهر الكريم، من تقديم الإعلامى حمدى رزق، فضلًا عن ظهور علماء دار الإفتاء فى عدد من البرامج التليفزيونية المباشرة، للرد على استفسارات المشاهدين وأسئلتهم حول رمضان وأحكام الصيام.- وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت لا غنى عنها الآن، وباتت وسيلة مهمة فى التواصل مع الناس، خاصة فى ظل هذه الجائحة التى عززت من أهميتها بصورة كبيرة، ونحن أدركنا ذلك منذ مدة طويلة، لذا عملنا على تطوير العمل فى إدارة «السوشيال ميديا»، وطورنا فى أساليب التواصل.وخلال شهر رمضان، سنعمل على الاستفادة القصوى من وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالدار، عن طريق زيادة عدد ساعات «البث المباشر» على صفحة الدار الرسمية على «فيسبوك»، التى بلغ عدد متابعيها ما يزيد على ١٠ ملايين ونصف المليون متابع.كما سنتلقى الأسئلة والفتاوى من خلال الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية، الذى يبث بلغات عدة، بالإضافة إلى تطبيق دار الإفتاء على الهواتف الذكية، فضلًا عن الخط الساخن الذى تخصصه الدار للرد على أسئلة المستفتين هاتفيًا، سواء بشكل مباشر أو عن طريق تسجيل السؤال ثم سماع الرد عليه بعد ذلك.- الدولة لا تُضيِّق على الناس فى أداء الشعائر الدينية، لكنها تضع ضوابط وإجراءات احترازية من شأنها الحفاظ على أرواح الناس وصحتها، فى ظل ما نمر به من جائحة أرّقت العالم أجمع.والشريعة الإسلامية قدمت حفظ النفس عن أداء الشعائر الجماعية، والفقه الإسلامى ملىء بالرخص الشرعية لمثل هذه الحالات، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه.وهناك الكثير من العبادات الرمضانية يمكن أداؤها فى المنزل أو مع الأسرة، ومنها صلاة «التراويح» على سبيل المثال، فقد صلاها النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، بدايةً فى المسجد، ثم صلاها فى بيته خوفًا من أن تُفرض على المسلمين.والالتزام بالإجراءات الاحترازية واجب شرعى يُثاب عليه الإنسان، لأن فيه حفظًا للنفس وكفًا للأذى عن الناس.- يجب شرعًا الانصياع لتدابير الدولة انطلاقًا من «وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم»، فتجب الطاعة، والمخالف يأثم، لأنه عرّض نفسه وحياته وحياة الناس للخطر.وكل تدابير الدولة يجب أن تُنفذ، لأنها مبنية على دراسات، ومخالفتها تجعل الإنسان محل الخطر، والإنسان هو محور التكليفات الشرعية ومحور الكون، والشرع الشريف يحميه، وإذا كان هو المحور وحفظه وحمايته هو محل التكليف فيجب ألا نربك المشهد أو نستمع للدعوات الأخرى التى يترتب عليها نتائج سلبية.- الصيام فيه مجاهدة للنفس، والمجاهدة لا تكون إلا بمواجهة ما يجاهده الإنسان، وهو مُثاب على ذلك لتزكية نفسه للوصول إلى ثمرة الصيام وهى التقوى، واعتزال الناس فى شهر رمضان لا يؤثر فى صحة الصيام، والصبر على أذاهم فيه ثواب.أما إقامة الصلوات داخل البيت فى ظل هذه الظروف الاستثنائية خوفًا من الإصابة بالمرض فهو أمر جائز ومطلوب، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، لكن من أراد الذهاب إلى المسجد فعليه الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها وزارتا الأوقاف والصحة وغيرهما من الجهات المعنية، وعلى رأسها ارتداء الكمامة، واستخدام سجادة الصلاة الخاصة بكل شخص، والتباعد الاجتماعى.- نحن ماضون بالفعل فى تنفيذ ما أعلنا عنه بداية العام من خطة الدار للسنوات الخمس المقبلة، وتشمل الأهداف والمشروعات المتنوعة التى تغطى كل جوانب العملية الإفتائية، ويمكن رصدها فى ٧ أهداف استراتيجية، هى: الوصول بالدار كمرجعية إفتائية إلى العالمية، وسد الحاجة إلى معرفة الأحكام الشرعية، وتعزيز الدور المجتمعى لدار الإفتاء، وتعزيز المنهج الوسطى ومحاربة الفكر المتطرف، وتوفير الدعم المتواصل للصناعة الإفتائية والارتقاء بأدواتها، وإثراء البحث العلمى فى مجال الإفتاء ومستجداته، وتأهيل وإعداد الكوادر الإفتائية والشرعية وزيادة خبراتها فى مجال العمل الإفتائى.- من ضمن الخطة الخمسية التى وضعتها الدار التوسع فى إنشاء أفرع لها بجميع محافظات الجمهورية، وتم الانتهاء من إنشاء مقرين للدار فى الإسكندرية وأسيوط بالفعل، وجارٍ التنفيذ فى باقى المحافظات الأخرى، تماشيًا مع تنفيذ المشروع القومى لتطوير قرى الريف.- مواكبة أزمة «كورونا» كانت أحد أهم تحدياتنا خلال ٢٠٢٠، ودار الإفتاء فعّلت «فقه النوازل»، وواصلنا الليل بالنهار مع الأجهزة المعنية لتقديم الفتاوى والبيانات المناسبة.ولم تدخر دار الإفتاء جهدًا فى إصدار عشرات الفتاوى الفقهية، توصيفًا لأداء العبادات على الوجه الذى يقى خطر استشراء البلاء وبلواه، وتأصيلًا لمشروعية اتخاذ الإجراءات التى تحد من انتشاره وتقلل من عدواه، وتفصيلًا لكيفية التعامل مع مرضاه، وتوضيحًا لطرق دفن موتاه.كما تناولت الدار جُلّ الجوانب التى يمكن أن تتأثر بهذا الوباء، بدءًا من الموقف العقدى، إلى الجانب الروحى، والأداء الشعائرى، والتناول الفقهى، والسلوك الأخلاقى، والحراك الاجتماعى، والتفاعل الوطنى، والالتزام القانونى، وغير ذلك مما يحيط به من أحوال وظروف فردية ومجتمعية ووطنية ودولية.ودار الإفتاء أدلت بدلوها فى التعامل مع ظروف هذا الوباء، بصفتها أعرق المؤسسات الإفتائية فى العالم كله، ووجهت مع البدايات الأولى لظهور عدوى الفيروس بتوظيف كل الإمكانيات العلمية والشرعية والتخصصية والتقنية للتعامل مع النازلة، والتأصيل لمواجهة الأزمة، وإنجاز هذه المهمة الجليلة.- لا نلتفت كثيرًا لتلك الادعاءات، لأننا منشغلون بالعمل والإنجاز على أرض الواقع، وهو ما يرد على تلك الانتقادات التى لا تستند إلى دليل، وتعد مجرد كلام مرسل.قضية التجديد حتمية، ولا يمكن أن يكون هناك فهم دقيق لمقاصد الدين إلا من خلال نظرة تجديدة متطورة، ليس على مستوى السنوات بل على مستوى اليوم، وأن يكون العقل مواكبًا لكل التطورات الحاصلة، وأن يزيل العقل الاجتهادى التراب المتراكم على جملة من العادات والتقاليد والثقافات.ودار الإفتاء أنجزت العديد من الخطوات المهمة فى ملف التجديد، وما زال هناك جهود تتم فى الملف، ومن بين ما تم إنجازه تدشين مرصد لمكافحة الفتاوى المتشددة والتطرف؛ لرصد الفتاوى التكفيرية على مدار ٢٤ ساعة، وتحليلها، وكتابة تقارير لمواجهة الفكر المتطرف، ومنذ ٢٠١٤ تمت كتابة أكثر من ٥٠٠ تقرير عن الفتاوى التكفيرية، وهى توضح موقف الدار من التطرف الواقع حول العالم، وموضع اهتمام لمراكز الأبحاث الدولية، وتترجم إلى لغات عديدة.- ما انتهى إليه مجلس النواب من تغليظ عقوبة الختان وتجريمه صحيح شرعًا، وهو مؤسَّس على أدلة شرعية ومنهجية الفتوى، وقد أكدنا فى أكثر من موضع أنه لم يثبت حديث صحيح فى الختان كما قال الإمام الشوكانى، ومن ثم فإننا نلجأ فى هذه الحالة إلى أهل الاختصاص وهم الأطباء، الذين يبصروننا بعملية الختان وطريقتها وأثرها على الفتيات.وقد جالست الكثير من الأطباء وحضرت العديد من المؤتمرات التى عُنيت بهذه المسألة، واتفقوا جميعهم على وجود ضرر حقيقى مؤثر على الفتاة التى تختن بدنيًا ونفسيًّا، وعليه فإن الفتوى المستقرة الواضحة هى: «منع الختان بناءً على رأى الأطباء».الأدلة على الختان بتمحيص رأى أهل الحديث وعلماء الشريعة ليست قوية، وفيها ضعف ومقال كثير، لذا لا يعتمد عليها فى إجراء هذه المسألة الخطيرة، بل نخضع لتطور زماننا، الذى اكتشف فيه الطب حقائق كثيرة جدًا كانت خفية قبل ذلك، كما أنه لم يثبت فى رواية أن النبى، صلى الله عليه وآله وسلم، قد ختن بناته أو أمر بذلك، ولو كان هذا الأمر مستقرًا لشاع وعرف.- بالتأكيد هى ثقة كبيرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمثل حافزًا قويًا لاستكمال مسيرة خدمة الوطن، وإكمال ما بدأناه من عطاء عن طريق دار الإفتاء المصرية.ولا أتخوف من الفترة المقبلة، فدار الإفتاء مؤسسة يعمل أفرادها وقياداتها فى تناغم وتكامل، وهم على قدر كبير من المسئولية التى تؤهلهم لاستكمال الإنجازات التى حققتها الدار على مدار السنوات الماضية، فيجب أن نتحلى جميعًا بالأمل، وأن نسعى جاهدين لخدمة وطننا وأمتنا وديننا والبشرية جمعاء.