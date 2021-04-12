ألمانيا: نسعى لزيادة استثماراتنا في باكستان

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، "نسعي لزيادة استثماراتنا في القطاعات المتنوعة في باكستان وتعزيز العلاقات التجارية".وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن ماس ونظيره الباكستاني شاه محمود قريشي اتفقا - خلال مؤتمر صحفي مشترك في برلين - على تعزيز العلاقات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على زيادة التجارة والاستثمارات.ووصف وزير الخارجية الألماني زيارة نظيره الباكستاني بأنها "فرصة جيدة" لإطلاق مبادرات ومشاريع ألمانية جديدة في باكستان، معربا عن ارتياحه لإبداء 35 شركة ألمانية اهتمامها بالاستثمار في باكستان، قائلا إن "هذا الاتجاه المُشجع سيساعد في الاستفادة من الإمكانات الهائلة، وهناك مناقشة بناءة مع قريشي حول مسائل متنوعة".ومن جهته، رحب وزير الخارجية الباكستاني بخطط الاستثمار الألماني الجديد في بلاده، قائلا إن "الحوافز التي أعلنتها الحكومة الباكستانية للمستثمرين الأجانب ستجعل البلاد مركزا للتجارة الإقليمية، ونريد تعميق وتوسيع وتحويل علاقاتنا الاقتصادية مع ألمانيا".وأعرب عن امتنانه لألمانيا لإمدادها بلاده بـ50 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد بحلول مايو المقبل، مشيرا إلى أن باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة، ستحتاج إلى جرعات أكثر في المستقبل.