مسجد عمرو بن العاص يتزين لاستقبال تراويح رمضان (صور)

تزيّن مسجد عمرو بن العاص في القاهرة بالأنوار والزينة، لاستقبال المصلين في أول يوم لتأدية صلاة التراويح لأول ليلة من ليالي شهر رمضان وذلك بعد إغلاقه العام الماضي إثر جائحة فيروس كورونا.واستقبل مسجد عمرو بن العاص، الاثنين، المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليله من ليالي الشهر الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم تفشي الوباء.وتعود مساجد المحروسة إلى استقبال المصلين خلال شهر رمضان، لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي لمنع تفشي كوفيد-19 من خلال فرض إجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدى زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول بيوت الله.