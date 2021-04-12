3568 إصابة بكورونا في بريطانيا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الاثنين ارتفاع اجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 127100 حالة بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية وهي اقل حصيلة يومية تسجل منذ سبتمبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي انها أحصت 3568 اصابة جديدة بالفيروس الامر الذي رفع اجمالي الاصابات المؤكدة الى اربعة ملايين و373 الف شخص.

واشار البيان الى ارتفاع عدد الذين تم تطعيمهم بالجرعة الاولى من اللقاح المضاد للفيروس الى 32 مليون و190 الف شخص في حين بلغ عدد الذين تم تطعيمهم بجرعتين سبعة ملايين و656 الف شخص.

وعلى صعيد متصل عادت معظم الانشطة الاقتصادية والترفيهية في بريطانيا الى العمل اليوم الاثنين بعد اغلاق دام قرابة اربعة اشهر.

ويشمل ذلك المحلات التجارية غير الاساسية والنوادي الرياضية فضلا عن صالونات الحلاقة والتجميل وحدائق الحيوانات الى جانب المطاعم والمقاهي التي تملك مساحات مفتوحة أو حدائق.

يذكر ان السلطات الصحية البريطانية اعلنت الاسبوع الماضي بأنه سيتم تطعيم البالغين ممن تقل اعمارهم عن ال30 عاما بلقاح بديل عن (اكسفورد - استرازينيكا) بسبب ما وصفتها بحالات " نادرة جدا " لتخثر الدم.

واوصت هيئة الادوية البريطانية في بيان لها من تلقوا الجرعة الاولى من لقاح (اكسفورد) وتعرضوا لمشكلات متعلقة بتخثر الدم بتجنب اخذ الجرعة الثانية مؤكدة انها مستمرة في تقييم تطورات هذه القضية وتغيير الارشادات بناء على ما يستجد.