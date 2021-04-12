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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مهدى مبارك يكتب: الوجه الآخر لـ«مسلمى بورما».. كيف يعيشون فى ميانمار؟

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:20 م
مهدى مبارك
مهدى مبارك
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ستندهش حين تعرف أن مليونى مسلم يعيشون فى ميانمار، المعروفة شعبيًا باسم بورما، لا يقيمون طقوسًا سرية، ولا يُصلّون فى غرف مغلقة وأنفاق تحت الأرض كى لا تراهم أعين الشرطة، ولا يواجهون جميعًا خطر الضرب والتعذيب والقتل وشق البطون على أيدى الرهبان البوذيين، كما تقرأ دائمًا على موقع «فيسبوك»، وفى صحف الصباح.
المجموعة التى تواجه اضطهادًا وتعبر البحر إلى بنجلاديش تعيش فى إقليم «راكين» الحدودى، الذى تعتبره الحكومات البورمية متمردًا يريد الانفصال بنفسه عن بورما وإقامة دولة مستقلة، لكن وجه آخر لقصة مسلمى بورما تدور أحداثه فى أكبر مدنها، يانجون.
يعيش أغلب مسلمى ميانمار فى يانجون، ولا يزورون أضرحة دينية أو يقيمون شعائر صوفية، ولا يكوّنون جماعات أو جمعيات لمساعدة المسلمين فى دول العالم.. ظل الإسلام على الفطرة، يمكن أن تمارسه طالما أنك لا تدعم الروهينجا، وملفك الأمنىّ خالٍ من الأفكار المتطرفة.
أبحث فى «خرائط جوجل» فأجد ٢٠ مسجدًا كبيرًا فى يانجون على طرازات معمارية فخمة وتتكون من عدة طوابق، مآذنها تشق السماء، ويعود عمر بعضها إلى القرن الـ١٩، وليس مسموحًا للناس ببناء الزوايا أو الصلاة فى الشوارع، ورغم أن المساجد تقع بين معابد بوذية، فلا تجد اعتداءً على المصلين أو تعطيلًا للصلاة أو سرقة لكهرباء مكبرات الصوت.
حوائط المساجد تحمل كتابات باللغة العربية، أحاديث ومقاطع من القرآن، يمكن أن تفسر عدم استفزازها للبورميين بأنهم لا يفهمونها، أو بأنهم يبيعون للعالم تسامحهم مع الإسلام الوسطى الجميل.
وطالما أنك تسير فى أحد شوارع بورما، ستسمع الأذان خمس مرات يوميًا، وستقابل مسلمين يطلقون لحاهم أكثر مما ترى فى أى عاصمة عربية، واسمه سيكون، غالبًا، عثمان أو يزيد أو عبدالحق، فالأسماء إسلامية قديمة تشعرك بالعودة إلى زمن الخلفاء الراشدين، وستكون زوجته منتقبة أو محجبة تسمح لها الدولة بأن تمشى بلا محرم، لكن زوجها لا يفارقها، فالمسلمات أكثر تمسُّكًا بغطاء الرأس من البلاد الأخرى.
أبحث عن السر فأجد تفسيرًا عابرًا بأن البلاد التى يكون فيها المسلمون أقلية تتعرض للاضطهاد، يتمسكون فيها بشكليات كالحجاب والنقاب واللحى الطويلة كى يتعارفوا ويلقوا السلام على بعضهم فى الطرق، م يشعرهم بالقوة، وهو ما يحدث فعلًا. أسأل صديقًا زار بورما: هل يضايقكم البورميون؟.. يجيب: لا، شعب بشوش، آسيوى طيب وغلبان، يكافح ليعيش، ولا يجد وقتًا ليزعج الآخرين، ولا تشغله الأديان.
كانت بورما بلدًا مغلقًا لا يفتح أبوابه للسياحة، ولا يستقبل أو يرسل وفودًا من وإلى الدول حتى وقت قريب، فظلّ كل شىء كما أنزل، الإسلام لم يتأثر كثيرًا بالسياح المسلمين المتحررين، الذين يعيشون «على الموضة» فى بلادٍ إسلامية أخرى، والداخلون يأتون للعمل أو الدراسة ويرحلون سريعًا ولا يختلطون بالناس.
تشبه بورما آسيا فى الأفلام القديمة، مادة خام تحافظ على عاداتها وتقاليدها ومطاعمها الشعبية، ولم تلمسها أيدى السياح أو يغيرها تعدد الثقافات واللغات والرغبة فى تحويل أى مبنى إلى مزار سياحى، وأفواج الشحاذين والباعة التى تبحث عن «بقشيش» مقابل دعوات مزيفة للزبائن القادمين بالدولارات.. ولم يجر معها ما جرى للهند والصين ودول آسيا الأخرى التى استوعبت الإسلام لأغراض سياحية وسياسية.
بقيت بورما بلدًا بوذيًا، يعيش فيه أصحاب ديانات أخرى، ويحاول الدفاع عن نفسه من الاتهامات المستمرة منذ عشرات السنين بالحرب على الإسلام وأتباعه، بالحفاظ على المسلم الأليف، الذين لا يجد مشكلة فى صلاة الجمعة بخطبة موحدة لا تزيد على ١٠ دقائق، وأغلبها آيات من القرآن، ثم تقام الصلاة وتنتهى سريعًا ليخرج المسلمون أفواجًا من المساجد، يحملون المصليات، ويمكن أن ترى المشهد من أعلى: آلاف يرتدون «طاقيات» وجلابيب باكستانية، وقمصانًا مقلّمة، وإذا كان أحدهم مقتدرًا يتبرع لصناديق خاصة بمستشفيات تعالج المسلمين، لا شىء آخر إسلاميًا سوى المستشفيات، حتى أن شركات تسفير الحجاج المسلمين إلى مكة بوذية، تعتبر حج البيت بيزنس لا تريد أن تخسره لأنها تربح منه ملايين.

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