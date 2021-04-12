محمود خليل يكتب: كل حى ميت.. وكل ميت حى



تساءل فى رعب: ما هذه الجثث التى تستلقى إلى جوارى؟.. هل أحلم أم نفذ فىّ أمر الله؟.. ولو صح وكان.. فكيف أحس وأشعر وكل ما حولى تفوح منه رائحة الموت؟.. الموت انعدام للشعور والإحساس وصمت للحواس.. لا يوجد صوت حتى أختبر حاسة السمع، لكننى أسمع «صوت داخلى»، ولست بحاجة إلى طعام حتى أختبر حاسة التذوق، ولا أحس أننى أشم رائحة التراب، لكننى أنظر فأرى.

شهق فى دهشة واتسعت عيناه حتى كادت مقلتاه تفران منهما.. فَغَر فاه حتى كادت تطير منه حنجرته.. أراد أن يغلق عينيه حتى يهرب من المشهد، لكنه لم يستطع، أراد أن يتكلم فتذكر حنجرته المهاجرة.. ما هذه العظام المتناثرة التى تقفز من باطن الأرض من كل اتجاه؟. وما هذا الهواء الذى يجتاح المكان المغلق؟.. من أين يهب ونحن فى باطن الأرض؟.. يا إلهى لقد أطار الهواء العظام.. إنها تلتئم الواحدة إلى جوار الأخرى.. وما هذا اللحم الذى يكسوها؟.. ها.. إنهما قدما إنسان.. وها هما ساقاه.. اكتمل تمامًا نصفه الأسفل.. وها هو النصف الأعلى يكتمل.. مَنْ هذا الشيخ؟.

بدا له وجه الشيخ مريحًا.. أخذ يحملق فيه.. ويتأمله.. إنه أبيض الوجه تنم ضحكته عن بشاشة.. لا وجهه أسمر لكن فيه نور غامض.. شعره أبيض.. لا بل أسود.. طويل.. لا قصير.. بل متوسط الطول.. إن ملامحه تتغير بشكل يثير الدهشة والحيرة.. مَنْ يكون الشيخ يا ترى؟.. ينظر إليه الشيخ مبتسمًا ويسأله: ألا تعرفنى؟

- الشاب: لا يهم أن أعرفك أو لا أعرفك.. الأهم أن أجد صوتًا فى بئر الصمت الذى أجد نفسى فيه.

- الشيخ: كيف لا تعرفنى وأنت منّى.. لقد وضعت بالأمس صورتى على حسابك؟

- الشاب «ضاحكًا»: كيف لعجوز مثلك أن يعرف عالم التواصل الاجتماعى.. ويفهم فى الحساب؟.

- الشيخ: عمرى ما انشغلت بشىء فى حياتى يا ولدى مثل الحساب.. وأكثر حاجة نبهتنى له هو التواصل.

- الشاب: بدأت أذكر.. أنت.. أنت..

- الشيخ: جدك آدم.. هل نسيت اسمى؟

- الشاب: صح.. جدى آدم.. رأيت صورتك كثيرًا فى درج مكتب أبى لأن أمى ترفض تعليقها بالمنزل «ضاحكًا»: أبى سمانى على اسمك.. «باستغراب»: أنت حى أم ميت؟.. وأنا.. حى أم ميت؟.

- الشيخ: كل ميت حى.. وكل حى ميت.

- الشاب: أذكر أن أمى حكت لى أن داء الخرف أصابك آخر عمرك.. وأنك كنت تتحدث إلى الأموات وأنت حى.. وتعامل الأحياء كموتى.. سلامتك يا جدى.. المهم قل لى: أنا حى أم ميت؟.

- الشيخ: قلت لك.. كل حى ميت.. وكل ميت حى.

- الشاب: واضح يا جدى أنك لا ترى العظام التى ذابت من حولك.. عظامك نفسها خرجت منذ لحظات من قلب التراب.. «وهو يتحسس جسده» لكن جسمى كما هو..

- الشيخ «بابتسامة»: أنت ميت حى.. تموت الروح فى الجسد.. وتحيا خارجه.. هل تذكر آخر مرة جئتك فيها؟.

- الشاب: أذكر.. ساعات طويلة قضيتها على «الواتس» أتكلم مع صديقة.. ودخلت علىّ أمى وأنا أدخن وكسرت رأسى بمواعظها التى لم أسمع منها كلمة.. شعرت بالتعب ونمت وجئتنى فى المنام.

- الشيخ: كنت ميتًا.

- الشاب: بل نائمًا.

- الشيخ: «وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون».. نموت ونحيا كل يوم.. هل فهمت؟.

- الشاب: تقريبًا.. لكن أريد أن أعرف وضعى فى اللحظة الحالية.. ميت أم حى.

- الشيخ: بين بين.

يتدفق صوت جده وهو يردد: «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها».

