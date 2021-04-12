نشوب حريق في الغابة الشجرية بصحراء غرب الغردقة

شبّ مساء الإثنين، حريق ضخم بالغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بصحراء غرب الغردقة، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق.وورد بلاغ لغرفة الحماية المدنية بالبحر الأحمر يفيد اشتعال النيران بالأشجار بالمنطقة الجنوبية بالغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بصحراء غرب الغردقة.على الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لمكان الحريق وجاري السيطرة على الحريق، وأكد مصدر أن الحرائق دائم الاشتغال في الغابة الشجرية بالغردقة ولا يوجد عمال بها في الفترة المسائية وأنه تم الدفع بعدد كبير من سيارات الحماية المدنية للسيطرة عليها.