الحاج حسن.. يستقبل المصلين في «عمر بن العاص» بالكمامات والكحول (صور)

وقف الحاج حسن صاحب الـ٦٠ عاما بمحيط مسجد عمرو بن العاص، ومن أمامه بعض أدوات التعقيم من كمامات طبية وكحول وغيرها من مستلزمات الوقائية ضد فيروس كورونا.يقول الحاج حسن إنه اعتاد على التواجد بمحيط مسجد عمرو بن العاص منذ التسعينات وكان متخصصا في بيع السبح والمصليات والمصاحف أمام المسجد للمصلين.تابع إن كورونا تسبب في تغيير الناس وتبديل الحال بعد المصاحف ومستلزمات العبادة، واضطر لتغيير نشاطه ليبيع كمامات وادوات التعقيم للمقبلين على صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك.واستقبل مسجد عمرو بن العاص اليوم الاثنين المصلين لأداء صلاة التراويح في أول ليله من ليالي شهر رمضان الكريم مع التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بين المصلين لعدم انتشار فيروس كورونا بينهم.تعود المساجد في مصر إلي إستقبال المصلين خلال شهر رمضان لأداء صلاة التراويح بعد أن أغلقت أبوابها في العام الماضي لمنع إنتشار فيروس كورونا، وتم فرضتإجراءات احترازية مشددة بين المصلين من بينها تحديد مدي زمني للصلاة وإغلاق أماكن الوضوء وارتداء الكمامات عند دخول المساجد.