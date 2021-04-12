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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع رفع الإشغالات بطنطا

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:13 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغنى
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في جولة تفقدية مساء اليوم، رفع الإشغالات وسيولة الحركة في الشوارع العامة والرئيسية بمركز ومدينة طنطا.

بدأت الجولة بتفقد شوارع البحر، الجلاء، كوبري فاروق، الطريق السريع، طريق عدلي منصور، سبرباي المنطقة اللوجستية، منطقة المعرض، الإستاد، النحاس، محب، الحلو، سعيد، حيث وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات التي تعيق الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السيارات والمركبات الغير ملتزمة بقواعد المرور، كما وجه رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة اليومية والمستمرة خلال شهر رمضان خاصة في فترة الازدحام.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، عادل داوود رئيس حي أول طنطا ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

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