محافظ البحيرة يفتتح معرض «أهلا رمضان» بحوش عيسى (صور)

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المقام بمدينة حوش عيسي والذي نظمته الوحدة المحلية برئاسة اللواء مدحت الزغد بالتعاون مع مديرية التموين برئاسة مجدى الخضر.ضم المعرض ١٥ من كبرى الشركات والسلاسل التجارية من أجل توفير وعرض كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية والرمضانية واللحوم أمام المواطنين بالأسعار التنافسية والتى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٠ إلى ٢٥ ٪، ومن المقرر أن يستمر المعرض على مدار شهر رمضان.وتفقد المحافظ أجنحة المعرض الذى تضمن مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والرمضانية والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، مشيدا بمستوى وجودة المعروضات للتخفيف عن المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد سواء للعارضين أو جمهور المستهلكين من خلال تكثيف أعمال التعقيم والتطهير بصفة مستمرة مع تنظيم دخول المواطنين للمعرض حتى لا يحدث تزاحم والحفاظ على التباعد الإجتماعي بينهم.كما تفقد السيارات المجهزة بمنتجات غذائية ولحوم ودواجن وأسماك مجمدة وأسعار اقتصادية والتى ستجوب المدينة والقرى التابعة للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خلال الفترة القادمة وطوال الشهر الكريم.وأشار محافظ البحيرة إلى أن المعرض يعد رابع معرض يتم افتتاحه خلال أسبوع بعد افتتاح معارض دمنهور وكفر الدوار وايتاى البارود ضمن الجهود التى تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الغذائية بأسعار اقتصادية والقضاء على جشع بعض المحتكرين ومنع غلاء أسعار والتوسع فى فتح المنافذ بجميع المراكز والمدن مؤكدا على توافر كافة السلع الغذائية بأكثر من ٣١١٨ منفذ منتشرة بجميع المراكز والمدن للتيسير عن المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.كما وجه محافظ البحيرة باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.