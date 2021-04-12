البيت الأبيض: أمريكا لم تشارك في الهجوم على مفاعل نظنز

‏قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجوم على منشأة نظنز النووية الإيرانية.‏وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمر صحفي مساء اليوم أن الولايات المتحدة تركز على المناقشات الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي مع إيران هذا الأسبوع.‏وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض انه لم يتم إطلاعهم بأي تغيير على سير محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي الإيراني بعد حادث نطنز.وكان مفاعل نطنز الإيراني تعرض لهجوم أدى لحدوث اضرار كبيرة اتهمت فيه إيران اسرائيل.