انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بحلول رمضان
الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:13 م
هنأت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".
وقالت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أهنئ الأمة الإسلامية والعربية والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر الذي ننتظره من عام إلى عام، ليطيب القلوب ويزكي النفوس، فكل عام وأنتم بخير".