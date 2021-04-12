رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الأونروا»: استئناف دعم الولايات المتحدة للوكالة جاء في وقت حرج

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:33 م
الأونروا
الأونروا
الدستور
طباعة
كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن موعد المؤتمر الدولي لمانحي الوكالة لم يحدد بعد، ويعتمد على الوقت الأفضل وعلى مشاورات الأردن والسويد مع الدول المانحة.

وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال العاصمة الأردنية عمان، إن الإعلان عن استئناف دعم الولايات المتحدة للأونروا جاء في وقت حرج، إذ كانت الوكالة على حافة الانهيار ولم تكن لديها سيولة مالية لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات للاجئين.

وأضاف: "ما زالت الوكالة تتوقع عجزا لديها ونحن بحاجة للمزيد من المساهمات وتحسين جودة الخدمات"، موضحا أن استئناف المساعدة الأمريكية سيسهم بشكل كبير على مواصلة تقديم مكتب الأونروا الإقليمي في الأردن خدماته لأكثر من 2.4 مليون لاجئ من فلسطين.

موضوعات متعلقة

الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل


الصور

image description

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية

image description

وزير القوى العاملة يلتقى العمالة العائدة من الخارج فى دمياط

image description

محافظ أسيوط يستقبل 7 سيارات مواد غذائية ضمن حملة «أبواب الخير»

image description

وزير القوى العاملة يسلم 3307 وثائق تأمين للعمالة غير المنتظمة في دمياط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

انهيار منزل من 4 طوابق في دمنهور

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«طالعة الساحل» تكون أجمل مع كشرى «تيك تيك»

بيلاروس تحظر بث قناة يورونيوز

حريق كبير بمصنع تاريخي للنسيج في سان بطرسبورج

«إل موندو»: دفعة قوية لبرشلونة بعد تعافي أنسو فاتي

أيام زمان

«أزمات إنتاجية».. كواليس خلافات نجوم فيلم «السادات»

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
زئير إيران.. وصريرها!
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
المزيد

الثقافة

تعرف على البرنامج الرمضاني للمركز القومي للمسرح

الأحد «رحلة العقباوي» و«فرح» و«هذه ليلتي» في سينما الهناجر

وزيرا الثقافة والسياحة والآثار يكرمان نجوم موكب المومياوات بالأوبرا

ضياء فريد عن ديوانه الفائز فى جائزة الأبنودى: حاولت أن أخرج عن المألوف