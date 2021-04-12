«الأونروا»: استئناف دعم الولايات المتحدة للوكالة جاء في وقت حرج

كشف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيليب لازاريني، إن موعد المؤتمر الدولي لمانحي الوكالة لم يحدد بعد، ويعتمد على الوقت الأفضل وعلى مشاورات الأردن والسويد مع الدول المانحة.وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مخيم البقعة للاجئين الفلسطينيين شمال العاصمة الأردنية عمان، إن الإعلان عن استئناف دعم الولايات المتحدة للأونروا جاء في وقت حرج، إذ كانت الوكالة على حافة الانهيار ولم تكن لديها سيولة مالية لدفع رواتب الموظفين وتقديم المساعدات للاجئين.وأضاف: "ما زالت الوكالة تتوقع عجزا لديها ونحن بحاجة للمزيد من المساهمات وتحسين جودة الخدمات"، موضحا أن استئناف المساعدة الأمريكية سيسهم بشكل كبير على مواصلة تقديم مكتب الأونروا الإقليمي في الأردن خدماته لأكثر من 2.4 مليون لاجئ من فلسطين.