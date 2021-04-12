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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الأمم المتحدة للفنون» تكرم برلمانيين وقيادات بارزة بمصر والوطن العربي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:08 م
الأمم المتحدة للفنون
الأمم المتحدة للفنون
سعيدة عامر
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نظمت منظمة الأمم المتحدة للفنون فاعليات مؤتمر دولي بعنوان " دور الفن والإعلام في مواجهة جائحة كورونا"، وذلك بمقر الجمعية الملكية للاقتصاد والتشريع بالقاهرة والتي يرأسها الدكتور فتحى سرور.

وقامت المنظمة بحضور المدير الإقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور نبيل رزق بتكريم ومنح عدد من قيادات الدولة والوطن العربى والفنانين الدكتوراه الفخرية أبرزهم النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، اللواء شريف عبد اللطيف مساعد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، السفير كمال الدين حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية والاعلامى محسن داوود عضو القيادى بالمجلس القومى للقبائل المصرية والعربية واللواء أحمد زغلول مساعد مدير المخابرات الحربية السابق والمهندس حسن عبدالعليم امين عام النقابه العامه المهندسين والشيخ مبروك عبدالجواد المنسق العام للقبائل المصرية الليبية والدكتور محمد أبو القاسم المنسق العام لحملة دعم مؤسسات الدولة والموسيقار هاني شنودة والفنانة حنان شوقي والاعلامي وليد سلام والفنانة دينا عبدالله والفنان احمد فرحات والمستشار بالمملكة السعودية خالد بن حمود المأربي وعضو مجلس رجال الأعمال العربى السيد عليوة والسفيرة السعودية الدكتورة فوزية عبدالله والمنتجة الليبية فاطمة قباقب.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وبعدها عرض فيديو تعريفي عن دور المنظمة فى مصر ثم بدأت فاعليات المؤتمر بمحاضرة عن فيروس كورونا من المستشار علاء عابد والسفير كمال حسن والمستشار خالد بن حمود والدكتورة هاله عثمان والدكتور خالد بركات الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أدار المؤتمر الاعلامى محسن داود ومخرج الاحتفالية السيناريست أحمد عاشور.

وفى نهاية الاحتفالية تم منح عدد من قيادات الوطن العربى من مصر والسعوديه واليمن فلسطين وليبيا والسودان والإمارات الكويت والمغرب.

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