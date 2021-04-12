انطلاق مؤتمر الاتحاد الإفريقي لتصنيع لقاحات الأوبئة

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات مؤتمر "تصنيع اللقاح الإفريقي من أجل الأمن الصحي القاري"، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي و"المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، لبحث إمكانية توطين إنتاج اللقاحات في القارة السمراء.وأوضح بيان الاتحاد الإفريقي أن قائمة المشاركين في المؤتمر، الذي يُعقَد عن بعد وتستمر فعالياته حتى الغد، شملت رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فضلا عن عدد من مفوضي الاتحاد الإفريقي وأصحاب المصلحة في القطاع الطبي.وأكد المشاركون في المؤتمر أن القارة الإفريقية مرت بتجربة قاسية إثر وباء فيروس كورونا المستجد؛ ما يستدعي الإسراع بضخ مزيد من الاستثمارات لكي يتمكن النظام القاري من بناء القدرات وتوسيع قاعدة إنتاج لقاح.وشددوا على أن الوباء عكس الحاجة الملحة إلى ضرورة المضي قدما في وضع خارطة طريق لتصنيع ووضع برنامج زمني يستهدف الإسراع بوتيرة تصنيع اللقاح الإفريقي؛ إذ تضرر النظامان الصحي والاقتصادي للقارة بشدة من جراء الوباء الذي عطل أيضا برامج التنمية.يُذكَّر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.