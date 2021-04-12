الثلاثاء.. أول أيام شهر رمضان في الأراضي الفلسطينية

أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية محمد حسين، اليوم، ثبوت رؤية هلال رمضان، وغدا الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.وقال المفتي إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية بالمسجد الأقصى المبارك لمتابعة تحري هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هــ، بحضور لفيف من علماء الدين والشخصيات الرسمية والشعبية الاعتبارية واستئناسا بتقديرات الأخوة الفلكيين من داخل فلسطين وخارجها لتولد هلال شهر رمضان وإمكانات رؤيته، فقد ثبتت بالوجه الشرعي رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة وعليه، يكون يوم غدٍ الثلاثاء الثالث عشر من شهر نيسان 2021 هو الأول من شهر رمضان المبارك.