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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بعد نجاح جزئه الأول.. إطلاق بوستر المسلسل السوري «سوق الحرير 2»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 07:35 م
سوق الحرير 2
سوق الحرير 2
منار إبراهيم
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أطلق الأخوان بسام ومؤمن الملا اليوم الملصقات التشويقية لمسلسلهم "سوق الحرير ٢" والتي شملت ملصقا جماعيا وعدة ملصقات لكل بطل من أبطال العمل.

ومن المنتظر بداية عرض الحلقات اليوم عبر شاهد وغدا عبر قنوات MBC.

وعلى صعيد آخر يقترب المخرج المثنى الصبح من إنهاء تصوير الجزء الثاني من المسلسل الرمضاني الناجح "سوق الحرير".

ومن المتوقع أن يستمر تصويره عدة أيام في شهر رمضان.

العمل حقق جزأه الأول نجاحا نقديا وجماهيرية كبيرا.

ومن إنتاج "MBC Studios" بالتعاون مع الأخوين الملاّ،- بسام ومؤمن الملا-.

وإخراج المثنى صبح، وبطولة كوكبة من نجوم الدراما السورية أبرزهم سلوم حداد، بسام كوسا، كاريس بشار، نادين تحسين بك، فادي صبيح، وفاء موصللي، عبد الهادي الصباغ، قمر خلف، ميلاد يوسف، ريام كفارنة، نجاح سفكوني، يزن خليل.. وإشراف عام للأخوين الملاّ.

العمل سيتواصل عرضه على MBC في رمضان فيما تعرض كل حلقة من حلقات العمل على منصة "شاهد VIP" قبل 24 ساعة من عرضها على MBC.

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